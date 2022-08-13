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1 час назад

МИД РФ: накачка Украины дальнобойными системами расширит географию спецоперации России

ТАСС

Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведут к расширению географических задач спецоперации России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", - сказал он.

"Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам", - подчеркнул Дарчиев.

Пентагон: Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

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