Если власти США не заставят президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, их ждет «унизительное поражение», как это было в Афганистане. Такое мнение высказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров. Аргументы Москвы в Вашингтоне предпочитают не слышать, а стоило бы прислушаться», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. В МИД РФ заявляли, что киевские власти сорвали переговоры по указу США.