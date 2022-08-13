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1 час назад

МИД РФ: США ждет «унизительное поражение» из-за Зеленского

Ura.Ru

Если власти США не заставят президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, их ждет «унизительное поражение», как это было в Афганистане. Такое мнение высказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров. Аргументы Москвы в Вашингтоне предпочитают не слышать, а стоило бы прислушаться», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

Москва пригрозила США асимметричным ответом на действия против дипломатов

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они не дали результата. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно украинская сторона фактически вышла из переговорного процесса. В офисе президента Украины сообщили, что не будут подписывать мирное соглашение. В МИД РФ заявляли, что киевские власти сорвали переговоры по указу США.

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