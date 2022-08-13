Москва пригрозила США асимметричным ответом на действия против дипломатов

Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
"Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти, - отметил дипломат. - Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры - как "зеркальные", так и асимметричные. Такова реальность - каждое действие рождает противодействие".
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается "развязанная Вашингтоном "визовая война", в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности.
"С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт", - напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на "один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона" - отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
"Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится", - констатировал он.