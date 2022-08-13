Москва пригрозила США асимметричным ответом на действия против дипломатов

"Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти, - отметил дипломат. - Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры - как "зеркальные", так и асимметричные. Такова реальность - каждое действие рождает противодействие".