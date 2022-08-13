МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика "визовой войны"

США объявили «визовую войну» не только российским дипломатам, но и всем гражданам России. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает ТАСС.
«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан», — сказал он. Дарчиев добавил, что для приобретения американской визы требуется приложить неоправданно много усилий, в том числе отправиться в другие страны для ее оформления. По его словам, нехватка кадров, из-за которой посольство Соединенных Штатов в Москве отказалось выдавать визы, всего лишь предлог.
Дарчиев также отметил, что российские дипломаты в США, у которых действительно наблюдается значительный кадровый дефицит после высылки многих сотрудников посольств, продолжают оказывать свои консульские услуги в полной мере. Он обратил внимание на то, что в посольстве РФ не обращают внимание на гражданство заявителя.
Ранее Александр Дарчиев рассказал, что Россия предупредила США об опасности пересечения точек невозврата, после которых страны могут разорвать свои дипломатические отношения. Он предупредил, что Вашингтону могут дорого обойтись любые необдуманные шаги.