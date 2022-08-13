В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика "визовой войны" против россиян

Елена Прошина

США объявили «визовую войну» не только российским дипломатам, но и всем гражданам России. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, передает ТАСС.

МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика "визовой войны"
Фото: ТАССТАСС

«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан», — сказал он. Дарчиев добавил, что для приобретения американской визы требуется приложить неоправданно много усилий, в том числе отправиться в другие страны для ее оформления. По его словам, нехватка кадров, из-за которой посольство Соединенных Штатов в Москве отказалось выдавать визы, всего лишь предлог.

Дарчиев также отметил, что российские дипломаты в США, у которых действительно наблюдается значительный кадровый дефицит после высылки многих сотрудников посольств, продолжают оказывать свои консульские услуги в полной мере. Он обратил внимание на то, что в посольстве РФ не обращают внимание на гражданство заявителя.

Ранее Александр Дарчиев рассказал, что Россия предупредила США об опасности пересечения точек невозврата, после которых страны могут разорвать свои дипломатические отношения. Он предупредил, что Вашингтону могут дорого обойтись любые необдуманные шаги.

19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители