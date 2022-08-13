МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика "визовой войны"

«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан», — сказал он. Дарчиев добавил, что для приобретения американской визы требуется приложить неоправданно много усилий, в том числе отправиться в другие страны для ее оформления. По его словам, нехватка кадров, из-за которой посольство Соединенных Штатов в Москве отказалось выдавать визы, всего лишь предлог.