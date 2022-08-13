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36 минут назад

МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика "визовой войны" против россиян

Газета.Ruиещё 3

Вашингтон раскручивает маховик "визовой войны" в отношении не только дипломатов, но и обычных граждан России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

МИД РФ: "По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров - сугубо внутреннее американское решение", - отметил дипломат.

Как подчеркнул Дарчиев, российские дипломаты в США, испытывающие "не меньший кадровый дефицит", продолжают "в полной мере предоставлять консульские услуги вне зависимости от гражданства заявителя". "Мяч, таким образом, на американской стороне", - резюмировал он.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС в субботу в 11:30.

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