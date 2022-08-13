Дипломат предупредил о страшных последствия обстрелов ЗАЭС Киевом

Прекращение работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может обернуться страшными последствиями. Киев обязан прекратить целенаправленные удары по этой области. Такое заявление сделал заместитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, власти Украины грубо нарушают принципы физической ядерной безопасности. Вишневецкий заявил, что вместо правды мировая общественность слышит от украинской стороны «политическую дезинформацию». Он призвал Киев и всех, кто может оказать на него влияние, остановить удары по инфраструктуре ЗАЭС, так как в противном случае это может привести к катастрофе. Вишневецкий считает, что в подобной ситуации следует прислушаться к чувству самосохранения.

Он также рассказал, что Киев наносит удары по конкретным узлам ЗАЭС и линиям электропередач, которые делают возможным функционирование станции. По его словам, это доказывает, что Вооруженные силы Украины хотят обесточить станцию. Последствия такого развития событий будут крайне серьезными, подчеркнул Вишневецкий.