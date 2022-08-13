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42 минуты назад

МИД назвал последствия объявления США России «спонсором терроризма»

Lenta.ruиещё 12

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что западные страны во главе с США уже «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». Он назвал вероятные последствия объявление России «страной-спонсором терроризма». По его словам, если Вашингтон продолжит вести столь деструктивную политику, он может пересечь точку невозврата, что, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений с Москвой.

МИД назвал последствия объявления РФ «спонсором терроризма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Визовая война

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Дарчиев также обвинил американские власти в том, что они раскручивают маховик «визовой войны». Он подчеркнул, их действия затрагивают не только дипломатических работников, но и граждан России.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что российские дипломаты, которые работают в США, испытывают точно такой же кадровый дефицит, однако при этом предоставляют консульские услуги в полном объеме вне зависимости от гражданства заявителя. Он призвал американцев воспользоваться возможностью пересмотреть свое отношение к данному вопросу, взять на себя инициативу и исправить сложившуюся ситуацию.

Москва пригрозила США асимметричным ответом на действия против дипломатов

Поддержка Вашингтоном Киева

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США рассказал, что страна не указывает Украине, как ей следует поступать в вопросах ведения боевых действий на ее территории. Он подчеркнул, что Киев сам выбирает цели для атак, а США лишь поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимые «средства обороны».

Представитель американской администрации, в свою очередь, пояснил, что государство не станет признавать присоединение Донбасса к России. Он добавил, что у Вашингтона имеются данные о том, что заявления о желании жителей республик Донбасса стать гражданами России являются ложными, что, по его словам, стало бы видно в случае проведения «честного и справедливого» референдума, который Москва якобы не в состоянии устроить.

Чиновник уточнил, что в том случае, если Россия все же признает вхождение районов Украины в свой состав, это серьезно осложнит перспективы дипломатического урегулирования конфликта, а Запад ответит на это «быстро и жестко». Он также указал на то, что вхождение в состав России украинских территорий противоречит Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

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