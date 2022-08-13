В Совфеде назвали невозможной экономическую изоляцию России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Турции об отказе от санкций против России на фоне ее спецоперации на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram -канале.

Пушков подчеркнул, что не только Турция мешает планам Запада изолировать Россию в мировой торговле. Он напомнил, что оборот Анкары и Москвы составляет 33 миллиарда долларов, а Москвы и Пекина еще больше: за семь месяцев 2022 года он достиг почти 98 миллиардов долларов. Поэтому политик назвал невозможной экономическую изоляцию России после отказа Турции от санкций.