Захарова призвала Запад «поставить на место» Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад «поставить на место» киевские власти, чтобы Международное агентство по атомной энергии смогло посетить Запорожскую АЭС. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Захарова отметила, что «непрекращающимся обстрелам ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины нет и не может быть никакого оправдания». Ту же позицию она выразила в отношении «государств, не нашедших в себе сил ясно и внятно призвать Киев положить конец ядерному терроризму», но при этом «претендующих на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности».

Учитывая все это, Захарову особенно насторожили попытки украинского эмиссара «прямо в зале Совета Безопасности ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии» на ЗАЭС.

«Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы поездка состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных», — добавила она.