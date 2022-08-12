В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Захарова призвала Запад «поставить на место» Украину

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад «поставить на место» киевские власти, чтобы Международное агентство по атомной энергии смогло посетить Запорожскую АЭС. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Захарова призвала Запад «поставить на место» Украину
Фото: ТАССТАСС

Захарова отметила, что «непрекращающимся обстрелам ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины нет и не может быть никакого оправдания». Ту же позицию она выразила в отношении «государств, не нашедших в себе сил ясно и внятно призвать Киев положить конец ядерному терроризму», но при этом «претендующих на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности».

Учитывая все это, Захарову особенно насторожили попытки украинского эмиссара «прямо в зале Совета Безопасности ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии» на ЗАЭС.

«Если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы поездка состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных», — добавила она.

Захарова уверена, что правда касательно обстрелов ЗАЭС «все равно пробьет себе дорогу» и специалисты МАГАТЭ «увидят ее своими глазами». В связи с этим она призвала «украинскую сторону и ее покровителей не создавать помех важной и ответственной работе» агентства.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители