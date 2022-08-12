"Мы разве можем это допустить?": в появлении завода Bayraktar на Украине усомнились

«Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами. Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — сказал российский сенатор.