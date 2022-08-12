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21 минуту назад

В России отреагировали на строительство на Украине завода Bayraktar

Lenta.ruиещё 1

Украина не сможет завершить строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на своей территории. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на начало работ по возведению предприятия.

"Мы разве можем это допустить?": в появлении завода Bayraktar на Украине усомнились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами. Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — сказал российский сенатор.

Если же строительство будет завершено, производство техники, которую сейчас применяет Украина во время боевых действий, будет невозможно. Член верхней палаты парламента напомнил, что в ходе специальной военной операции Россия уничтожает военные объекты на территории Украины.

О начале возведения завода по производству турецких беспилотников ранее в пятницу, 12 августа, сообщил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.

«У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение — все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас», — рассказал он.

Для строительства предприятия компания приобрела в республике земельный участок. Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что проект должен быть реализован до конца 2022 года.

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