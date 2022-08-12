"Мы разве можем это допустить?": в появлении завода Bayraktar на Украине усомнились

Украина не сможет завершить строительство завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на своей территории. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на начало работ по возведению предприятия.
«Сомневаюсь в том, что они построят это предприятие на территории Украины, потому что на Украине идет специальная военная операция. Как можно построить с учетом того, что оно будет производить технику для борьбы с нами. Мы разве можем это допустить? Я думаю, что мы не допустим этого», — сказал российский сенатор.
Если же строительство будет завершено, производство техники, которую сейчас применяет Украина во время боевых действий, будет невозможно. Член верхней палаты парламента напомнил, что в ходе специальной военной операции Россия уничтожает военные объекты на территории Украины.
О начале возведения завода по производству турецких беспилотников ранее в пятницу, 12 августа, сообщил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар.
«У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение — все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас», — рассказал он.
Для строительства предприятия компания приобрела в республике земельный участок. Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что проект должен быть реализован до конца 2022 года.