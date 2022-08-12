В Госдуме заявили, что YouTube заслуживает блокировки

"Когда появится сильный российский конкурент и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, переносят свои архивы, то тогда YouTube можно будет заблокировать, как и Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), если не раскаются, не извинятся", - считает Горелкин.