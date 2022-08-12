В Госдуме заявили, что YouTube заслуживает блокировки

Блокировка видеохостинга YouTube пока не планируется, но платформа этого заслуживает. Такое мнение в пятницу высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Все, что сегодня делает платформа [YouTube], уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку они участвуют в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется", - сказал Горелкин, отвечая на вопросы телеграм-канала "Диалог".
По словам Горелкина, YouTube блокирует "любые альтернативные точки зрения", разгоняет фейки и русофобию. При этом на данной платформе размещено "много детского контента, научно-популярного, разнообразного любого контента, который интересен гражданам".
"Когда появится сильный российский конкурент и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, переносят свои архивы, то тогда YouTube можно будет заблокировать, как и Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), если не раскаются, не извинятся", - считает Горелкин.
21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской, запретив их работу в России.