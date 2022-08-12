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1 час назад

В Госдуме заявили, что блокировка YouTube не планируется, хотя ресурс "этого заслуживает"

ТАССиещё 3

Блокировка видеохостинга YouTube пока не планируется, но платформа этого заслуживает. Такое мнение в пятницу высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

В Госдуме заявили, что YouTube заслуживает блокировки
Фото: ТАССТАСС

"Все, что сегодня делает платформа [YouTube], уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку они участвуют в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется", - сказал Горелкин, отвечая на вопросы телеграм-канала "Диалог".

По словам Горелкина, YouTube блокирует "любые альтернативные точки зрения", разгоняет фейки и русофобию. При этом на данной платформе размещено "много детского контента, научно-популярного, разнообразного любого контента, который интересен гражданам".

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"Когда появится сильный российский конкурент и мы будем видеть, как блогеры активно туда переходят, переносят свои архивы, то тогда YouTube можно будет заблокировать, как и Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), если не раскаются, не извинятся", - считает Горелкин.

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской, запретив их работу в России.

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