Путин учредил новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации. Его будут отмечать 8 апреля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», - говорится в документе.
В указе также отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, 8 апреля 1912 года в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Черно-белая лента считается первым российским мультфильмом.
Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Отмечается, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.