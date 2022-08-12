Путин учредил новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации. Его будут отмечать 8 апреля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

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«Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля», - говорится в документе.

В указе также отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 8 апреля 1912 года в России состоялась премьера кукольной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Черно-белая лента считается первым российским мультфильмом.