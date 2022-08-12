Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле получил в подарок книгу от подростка, которую тот написал сам. Глава региона любезно предложил молодому писателю свою спину, когда он подписывал произведение. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале губернатора.

«Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: дак ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить», – сообщил Куйвашев.

Свердловский губернатор в Нижнем Тагиле открыл движение по мосту через местный пруд, благодаря чему станет легче передвигаться через центр города, а также проехался на ретро-трамвае, назвав его отличной площадкой для праздников. Об этом сам Куйвашев рассказал своем Telegram.