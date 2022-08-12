В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

Губернатор Свердловской области подставил спину подростку-писателю. Видео

Денис Фьючин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле получил в подарок книгу от подростка, которую тот написал сам. Глава региона любезно предложил молодому писателю свою спину, когда он подписывал произведение. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале губернатора.

«Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал, в 14 лет. Говорю: дак ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить», – сообщил Куйвашев.

Политик пообещал прочитать книгу на обратном пути.

Свердловский губернатор в Нижнем Тагиле открыл движение по мосту через местный пруд, благодаря чему станет легче передвигаться через центр города, а также проехался на ретро-трамвае, назвав его отличной площадкой для праздников. Об этом сам Куйвашев рассказал своем Telegram.

Политика,Общество,Видео,Евгений Куйвашев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители