Кадыров раскритиковал расчеты Рослесхоза

«Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — обратился с призывом к главе Рослесхоза Кадыров.