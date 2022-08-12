Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Как сообщает РИА Новости, глава государства обсудил вопросы безопасности страны на военном направлении.

Докладчиком по теме выступил министр обороны Сергей Шойгу. Подробности заседания не разглашаются.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью защиту населения Донбасса, которое страдало от действий киевского режима последние восемь лет.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Москва будет добиваться мира с Киевом исключительно на собственных условиях и не пойдет на соглашения, навязанные западными «партнерами».