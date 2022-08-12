В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Как сообщает РИА Новости, глава государства обсудил вопросы безопасности страны на военном направлении.

Докладчиком по теме выступил министр обороны Сергей Шойгу. Подробности заседания не разглашаются.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью защиту населения Донбасса, которое страдало от действий киевского режима последние восемь лет.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Москва будет добиваться мира с Киевом исключительно на собственных условиях и не пойдет на соглашения, навязанные западными «партнерами».

Медведев подчеркивал, что у России есть собственные национальные интересы, соблюдение которых власти будут поддерживать всеми доступными способами.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители