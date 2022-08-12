Медведев раскрыл будущее Зеленского

На брифинге после совещания Медведев заявил, что основная причина его визита – «защита жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий». При этом он отметил, что ему не страшно находиться на Донбассе. «Лучше пусть нас боятся», - добавил Медведев. Также у него поинтересовались, каким он видит итог для Владимира Зеленского.