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40 минут назад

Медведев раскрыл будущее Зеленского

Елена Прошина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийные шоу. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев раскрыл будущее Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с лидером республики Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

На брифинге после совещания Медведев заявил, что основная причина его визита – «защита жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий». При этом он отметил, что ему не страшно находиться на Донбассе. «Лучше пусть нас боятся», - добавил Медведев. Также у него поинтересовались, каким он видит итог для Владимира Зеленского.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», - сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, комментируя его призыв к западным странам «призвать к ответственности все население России». По его словам, теперь не осталось вопросов «о природе украинской власти».

Политика,Леонид Пасечник,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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