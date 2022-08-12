Медведев раскрыл будущее Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийные шоу. Об этом пишет РИА Новости.
Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с лидером республики Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.
На брифинге после совещания Медведев заявил, что основная причина его визита – «защита жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий». При этом он отметил, что ему не страшно находиться на Донбассе. «Лучше пусть нас боятся», - добавил Медведев. Также у него поинтересовались, каким он видит итог для Владимира Зеленского.
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», - сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, комментируя его призыв к западным странам «призвать к ответственности все население России». По его словам, теперь не осталось вопросов «о природе украинской власти».