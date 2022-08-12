В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
56 минут назад

Володин назвал ответственных за последствия обстрела Запорожской АЭС

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия США и украинских властей «несут опасность ядерной катастрофы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин назвал ответственных за последствия обстрела Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Володин прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атаки на станцию могут привести к «трагическим последствиям» для жителей большинства украинских областей и некоторых стран Европы.

«Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Володин посоветовал Европарламенту прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос о обстрелах ЕС.

7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. Удары продолжились 11 августа.

В Минобороны РФ заявили, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС повреждена.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.

11 августа прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции. На нем все члены Совбеза поддержали призыв к отправке срочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.

Политика,Антониу Гутерриш,Вячеслав Володин,Минобороны России,МАГАТЭ,Европарламент,Совбез ООН,Госдума,ООН,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители