Володин назвал ответственных за последствия обстрела Запорожской АЭС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия США и украинских властей «несут опасность ядерной катастрофы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так Володин прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атаки на станцию могут привести к «трагическим последствиям» для жителей большинства украинских областей и некоторых стран Европы.
«Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Володин посоветовал Европарламенту прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос о обстрелах ЕС.
7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. Удары продолжились 11 августа.
В Минобороны РФ заявили, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС повреждена.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.
11 августа прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции. На нем все члены Совбеза поддержали призыв к отправке срочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.