В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

"Порабощение народов": Кадыров высказался о планах Запада

Елена Прошина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о встрече с командирами и бойцами отрядов — участниками специальной военной операции России (СВО) на Украине, в ходе которой обсуждалась, помимо прочих вопросов, главная цель СВО, говорится в Телеграм-канале политика.

"Порабощение народов": Кадыров высказался о планах Запада
Фото: ТАССТАСС

По словам лидера Чечни, бойцы ясно осознают, что ведут борьбу «ради всего здравого человечества, за торжество закона, порядка и справедливости». Кадыров отметил, что спецслужбы Запада свои планы в отношении России никогда не скрывали. Речь идет о полном развале РФ «и фактически порабощение народов».

Политик пишет, что Россия для западных стран является «целью №1», объясняя это тем, что многонациональные российские народы никогда не принимали чуждую идеологию и «исторически сохраняют свою идентичность, менталитет и вековые устои».

Как напомнил глава Чечни, для достижения своих целей Запад в свое время развязал две войны в республике. Также были попытки сделать это через Южную Осетию и Сирию. Теперь Запад разыгрывает карту Украины, говорится в сообщении политика.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители