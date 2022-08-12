"Порабощение народов": Кадыров высказался о планах Запада

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о встрече с командирами и бойцами отрядов — участниками специальной военной операции России (СВО) на Украине, в ходе которой обсуждалась, помимо прочих вопросов, главная цель СВО, говорится в Телеграм-канале политика.

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По словам лидера Чечни, бойцы ясно осознают, что ведут борьбу «ради всего здравого человечества, за торжество закона, порядка и справедливости». Кадыров отметил, что спецслужбы Запада свои планы в отношении России никогда не скрывали. Речь идет о полном развале РФ «и фактически порабощение народов».

Политик пишет, что Россия для западных стран является «целью №1», объясняя это тем, что многонациональные российские народы никогда не принимали чуждую идеологию и «исторически сохраняют свою идентичность, менталитет и вековые устои».