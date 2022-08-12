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49 минут назад

Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи

Lenta.ruиещё 2

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи на тему Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Небензя обвинил Запад в развязанной против России войне лжи
Фото: ТАССТАСС

По его словам, западные страны отказываются называть вещи своими именами.

«А именно — что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы вооруженными силами Украины атомной электростанции — это что? Ответ на риски, созданные Россией», — заявил он.

Небензя назвал логику Запада «сюрреальной и ущербной». Он добавил, что российская сторона на протяжении полугода наблюдает развязанную против нее «не просто дезинформационную войну, а войну лжи».

«Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори. ак было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске», — сказал он.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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