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35 минут назад

Небензя: миру грозит ядерная катастрофа из-за Киева

Ura.Ru

Атаки Киева на ядерные объекты ведут мир к ядерной катастрофе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: миру грозит ядерная катастрофа из-за Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — сообщил он.

«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит», — констатировал дипломат.

Он добавил, что радиационный фон на Запорожской АЭС пока в норме, но если удары ВС Украины продолжатся, то это вопрос времени.

Ранее об этом говорил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, последствия обстрела Украиной запорожской АЭС, произошедшие 7 августа, могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Тем не менее, вечером 12 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует.

Политика,Иван Нечаев,Василий Небензя,МИД России,МАГАТЭ,ООН,
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