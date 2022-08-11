В России высказались о противоречащем международному праву решении Латвии

Объявление Латвией России «государством-спонсором терроризма» грубо противоречит международному праву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

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Дипломаты обратили внимание, что такой шаг со стороны Сейма Латвии нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное решение является очередным проявлением русофобии со стороны латвийских властей.

«Рассматриваем заявление сейма Латвии о "признании" Российской Федерации "государством-спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики», — говорится в документе.