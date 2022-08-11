Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США

«В книге приводятся факты, как США многократно нарушали принципы Устава ООН, международные договоры. К примеру, в 1983 году Штаты осуществляют вооруженное вторжение в Гренаду, что впоследствии было названо „грубым нарушением международного права“. Нападение на Ливию в 1986 году и вторжение в Панаму в 1989 году были встречены осуждением со стороны ГА ООН и квалифицированы как нарушение международного права», — написал Кадыров в telegram-канале.