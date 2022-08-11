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32 минуты назад

Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США

Ura.Ruиещё 1

За многовековую историю страны в США происходили разные преступления, в том числе массовые убийства мирных жителей, подавление восстаний кровавым методом, развязывание кровопролитных войн. Обо всем этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, поделившись впечатлениями после прочтения книги «Соединенные Штаты Америки: Преступления во внутренней и внешней политике».

Кадыров поделился впечатлениями после прочтения книги о США
Фото: ТАССТАСС

«В книге приводятся факты, как США многократно нарушали принципы Устава ООН, международные договоры. К примеру, в 1983 году Штаты осуществляют вооруженное вторжение в Гренаду, что впоследствии было названо „грубым нарушением международного права“. Нападение на Ливию в 1986 году и вторжение в Панаму в 1989 году были встречены осуждением со стороны ГА ООН и квалифицированы как нарушение международного права», — написал Кадыров в telegram-канале.

Он добавил, что в Штатах всегда процветали расизм и социальное неравенство. По мнению Кадырова, чтобы понять современную Америку, нужно изучить ее историю.

«А это можно сделать благодаря этой книге, где коротко и доступно объяснено стремление США к гегемонии с самых истоков образования государства», — заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров назвал США «матерью агрессии и международного терроризма». Он считает, что Америка не умеет дружить, только сотрудничать.

Политика,Рамзан Кадыров,ООН,
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