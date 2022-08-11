Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Я думаю, что это всё нам даёт основания пересмотреть вообще любые отношения с ними. Зачем поддерживать отношения со страной, которая считает тебя «спонсором терроризма»?» — сказал Джабаров.

Он добавил, что дальше этот вопрос будут «решать компетентные органы».

Ранее стало известно, что латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством».

Отмечается, что парламент Латвии в том же заявлении призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

10 мая парламентарии Литвы приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».

Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты сейма Латвии приняли заявление, в котором объявили Россию «государством, поддерживающим терроризм». Таким образом, Латвия стала первым в мире государством, которое объявило Россию спонсором терроризма.

Кроме того, латвийские депутаты призвали другие страны ЕС незамедлительно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Ранее комиссия Сейма Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России «государством, поддерживающим терроризм». Это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это очередная враждебная акция, которая укладывается в «развязанную Ригой антироссийскую истерику».

Она также указала, что патологическая русофобия латвийских властей уже стала причиной серьезных проблем в стране, обрушив уровень жизни граждан. Она посоветовала Латвии стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе.

Решение сейма Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма основано на животной ксенофобии и не опирается на какую-либо фактуру. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - отметила дипломат, комментируя соответствующее решение латвийской стороны.

Самые жесткие экономические и политические ответные меры должны быть приняты после решения парламента Латвии, объявившего Россию страной - спонсором терроризма. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Должны быть приняты самые жесткие меры: и экономические, и политические. Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал сообщение, что парламент Латвии принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на её место, и меры эти будут для неё болезненные», — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь может идти об экономических мерах.

В ответ на отнесение России к странам — спонсорам терроризма необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Ранее сегодня сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Соответствующее решение парламент принял 11 августа в свете событий, происходящих на Украине. Кроме того, в Латвии призвали «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», а страны ЕС — приостановить выдачу виз на въезд российским и белорусским гражданам.

«Полагаю, следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

Депутат убежден, что Латвия сама является страной, поддерживающей международный терроризм: она «признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии». Латвийские политики ответственны за гибель гражданского населения в Донбассе и должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос советских памятников, добавил Морозов.

Решение Латвии о признании России страной-спонсором терроризма говорит о том, что Европа сошла с ума, а Прибалтийские страны — больше всех. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом портала Ura.ru, комментарий политика опубликован в Telegram-канале издания.

По словам политика, Прибалтика не имеет права диктовать Москве, как жить, поскольку в то время, как Россия отстаивала свои интересы в этом регионе на протяжении сотен лет, страны Балтии не имели самостоятельности.

«Россия здесь тысячу лет, 700 лет защищала свое право жить на этих просторах и говорить на своем языке, а они там лизали немецкие сапоги», — упрекнул Латвию Зюганов.

Глава КПРФ также отметил, что у Латвии «треть населения разбежалась».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Я думаю, что это всё нам даёт основания пересмотреть вообще любые отношения с ними. Зачем поддерживать отношения со страной, которая считает тебя «спонсором терроризма»?» — сказал Джабаров.

Он добавил, что дальше этот вопрос будут «решать компетентные органы».

Ранее такое решение принял сейм республики.

Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила радиостанции «Говорит Москва», что Латвия не самая влиятельная в ЕС страна, но ответить на это действие необходимо.

«Реакция в любом случае должна быть. Нужно однозначно заявить, что подобные действия в публичном поле недопустимы. Однако нужно понимать, что Латвия как государство сама по себе представляет очень мало с точки зрения значимости их позиции. Поэтому они заявлять могут всё что угодно и признавать кого угодно чем угодно, но их мнение особо на мировой площадке никого не интересует. Понятно, что они отрабатывают поставленную Западом повестку, стремясь всячески навредить нашему государству. Нужно держаться стойко, но свою позицию необходимо высказать однозначно».

Сейм Латвии объявил Россию «государством-спонсором терроризма». Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства России жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.

«Радиоточка НСН» связалась с известными гражданами Латвии, чтобы узнать их мнение о происходящем. Так, супруг народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле заявил «Радиоточке НСН», что певица решила не обсуждать решение сейма.

«Она решила не обсуждать этот вопрос», - сказал гражданский муж певицы Андрей Латковский.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию. По его словам, иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах».

Сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король признался «Радиоточке НСН», что опасается давать комментарии российским СМИ после объявления России государством-спонсором терроризма парламентом Латвии.

«Мой коллега, лидер НКО "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов уже сидит в тюрьме. Как вы понимаете, сейчас меч занесен не только над ним. Поэтому пока никаких комментариев», - отметил он.

В конце июля в Риге был арестован оппозиционный латвийский политик Руслан Панкратов. Активист Дэги Караев сообщил в своем Telegram-канале, что Служба госбезопасности задержала политика и изъяла деньги и мобильные телефоны у него и его жены.

Телеведущий Валдис Пельш, композитор Раймонд Паулс и лидер латвийской группы «Brainstorm» Ренарс Кауперс на запросы «Радиоточки НСН» пока не ответили.

Официальный сайт сейма Латвии упал в результате хакерской атаки. Ответственность за нее взяли на себя пророссийские хакеры из группировки Killnet.

«Сейм Латвии — мы, Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма!», — говорится в сообщении хакеров, опубликованном в официальном Telegram-канале группировки.

@Killnet

Буквально накануне до перебоев в работе сайта стало известно, что Сейм Латвии на заседании 11 августа принял заявление о признании России государством-спонсором терроризма. Кроме того, парламентарии призвали другие страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ и усилить санкции. На момент написания новости сайт Сейма остается нерабочим.

Кроме того, 11 августа Killnet обнародовала подтверждение взлома сайта американского производителя вооружений Lockheed Martin.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — указано в сообщении.