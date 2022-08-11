Морозов призвал жестко ответить на признание РФ «спонсором терроризма»

В ответ на отнесение России к странам — спонсорам терроризма необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

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Ранее сегодня сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Соответствующее решение парламент принял 11 августа в свете событий, происходящих на Украине. Кроме того, в Латвии призвали «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», а страны ЕС — приостановить выдачу виз на въезд российским и белорусским гражданам.

«Полагаю, следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — приводит слова Морозова РИА «Новости».