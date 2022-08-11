Морозов призвал жестко ответить на признание РФ «спонсором терроризма»

В ответ на отнесение России к странам — спонсорам терроризма необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
Ранее сегодня сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Соответствующее решение парламент принял 11 августа в свете событий, происходящих на Украине. Кроме того, в Латвии призвали «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России», а страны ЕС — приостановить выдачу виз на въезд российским и белорусским гражданам.
«Полагаю, следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — приводит слова Морозова РИА «Новости».
Депутат убежден, что Латвия сама является страной, поддерживающей международный терроризм: она «признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии». Латвийские политики ответственны за гибель гражданского населения в Донбассе и должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос советских памятников, добавил Морозов.