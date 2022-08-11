В МИД России сообщили о переговорах с США по обмену заключенными

"Мы неоднократно комментировали данную тему. Действительно, 5 августа глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Джо Байденом]. Напомню, что были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами", - сказал Нечаев.