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1 час назад

«Хуже Чернобыля»: МИД РФ о возможных последствиях обстрела Запорожской АЭС

Никита Бородкин

Обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к катастрофе хуже, чем авария на Чернобыльской АЭС. Как сообщает РИА Новости, замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал действия Киева «актом ядерного терроризма».

«Хуже Чернобыля»: МИД РФ о возможных последствиях обстрела Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что за последние несколько дней ВСУ уже несколько раз обстреляли территорию АЭС в Запорожской области. Нечаев напомнил, что сегодня состоится заседание Совбеза ООН — власти России надеются, что мировое сообщество обратит внимание на ситуацию вокруг станции.

Напомним, что за последние несколько дней Киев несколько раз пытался обстрелять станцию — 7 августа один из снарядов угодил в район хранения отработанного ядерного топлива.

Власти Запорожья 11 августа сообщили, что за минувшую ночь ВСУ пытались несколько раз обстрелять станцию и расположенный рядом город Энергодар, однако российская ПВО успешно отразила все атаки.

Политика,Иван Нечаев,МИД России,Совбез ООН,
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