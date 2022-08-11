Сенатор Цеков назвал сдерживающий от ядерного удара фактор

«Пострадает и все мировое сообщество. Так что, даже имея на руках такой козырь, как оправдание использования ядерного вооружения, я не думаю, что НАТО решится прибегнуть к этой мере. Какие бы войны ни шли, какие бы конфликты ни происходили, это не может быть причиной нанесения ядерного удара. Человек, который может принять такое решение, окажется абсолютно безразличен не только к своей стране, но и ко всему мировому сообществу», — подчеркнул Цеков.