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39 минут назад

В Госдуме потребовали ускорить запуск промышленной ипотеки

News.ru

Депутаты Государственной Думы потребовали ускорить запуск программы промышленной ипотеки, рассказал первый зампред думского экономического комитета Денис Кравченко в беседе с «Парламентской газетой». Согласно задумке, льготные займы предлагается выдавать под залог промышленных зданий.

В Госдуме потребовали ускорить запуск промышленной ипотеки
Фото: 

В Комитете Госдумы по экономической политике предложили снизить до 7,6% размер страховых взносов для высококвалифицированных специалистов с зарплатой не менее чем 58 500 рублей, работающих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ). Кроме того, законодатели заявили о необходимости создания фонда по развитию и поддержке индустриальных парков и промышленных технопарков, который должен покрыть часть расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт этих инфраструктур.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Глава государства подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, готовые построить новые производства. По его словам, на проекты в рамках промкластеров льготные кредиты будут выдаваться на срок до 10 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск промышленной ипотеки. По его словам, он состоится уже осенью текущего года. Глава кабмина отметил, что ставка составит 5%. Он добавил, что это станет хорошей поддержкой для промышленности.

Политика,Михаил Мишустин,Денис Кравченко,Владимир Путин,Госдума,
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