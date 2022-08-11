В Крыму ответили на слова Зеленского о планах «вернуть» полуостров Украине

Постпред отметил, что «американские кукловоды» также не могут смириться с тем, что их надежды на обретение «в подбрюшье России» собственной военно-морской базы в Севастополе провалились. «Многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" еще больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны», — заключил он.