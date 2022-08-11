Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России

Посольство РФ в Рейкьявике выразило возмущение по поводу одной из публикаций исландской газеты «Фреттабладид». Дипломаты усмотрели в ней оскорбление флага Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный канал дипломатической миссии в Telegram.

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Как говорится в сообщении, в посольстве обратили внимание на интервью В.Гуннарссона с фотографией, на которой неизвестный мужчина наступил на российский флаг. Кроме того, под фотографией присутствует описание: «новое применение российского флага украинцами».

В российском посольстве в Исландии подчеркнули, что подобные публикации — акт неприкрытого неуважения к России и ее государственной символике. Дипломаты напомнили руководству издания, что в Исландии все еще действует статья 95 Уголовного кодекса, в которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено серьезное наказание, в том числе лишение свободы.