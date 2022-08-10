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48 минут назад

Песков раскритиковал антироссийскую политику западных стран

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» антироссийскую политику западных государств. Он предупредил, что не следует «отрицать Россию». Об этом пишет РИА «Новости».

Песков: отрицать Россию невозможно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Дмитрий Песков высказался о специфике политики западных стран в отношении РФ в контексте разговора о «наказании» литовских фигуристов. Вильнюс лишил фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко госнаграды за участие в российском шоу.

«Действительно мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно», - подчеркнул пресс-секретарь.

Представитель Кремля ранее прокомментировал пожелание экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера решить вопрос с ДНР и ЛНР по «швейцарскому варианту». Песков разъяснил, что это невозможно в силу объективных причин.

Политика,Маргарита Дробязко,Герхард Шредер,Дмитрий Песков,
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