Песков: отрицать Россию невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» антироссийскую политику западных государств. Он предупредил, что не следует «отрицать Россию». Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Дмитрий Песков высказался о специфике политики западных стран в отношении РФ в контексте разговора о «наказании» литовских фигуристов. Вильнюс лишил фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко госнаграды за участие в российском шоу.

«Действительно мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно», - подчеркнул пресс-секретарь.