Захарова раскритиковала идею Макфола о сборах с россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале резко отреагировала на высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Она посоветовала ему выступить с инициативой о сборе налогов с населения США на восстановление Сербии и Ирака.

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Отмечается, что западные политики и финансисты всеми силами пытаются изыскать средства для помощи Украине.

Так, Макфол предложил ввести дополнительный визовый сбор. Его планируется собирать с граждан РФ, желающих получить визу для тура в «свободную страну». Полученные от реализации идеи средства направят Киеву.

Мария Захарова напомнила дипломату об американских бомбардировках Ирака и Сербии. При этом она поинтересовалась, когда правительство США собирается ввести подобные специальные сборы для восстановления этих стран.