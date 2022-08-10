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24 минуты назад

Захарова раскритиковала идею Макфола о сборах с россиян

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале резко отреагировала на высказывания бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Она посоветовала ему выступить с инициативой о сборе налогов с населения США на восстановление Сербии и Ирака.

Захарова раскритиковала идею Макфола о сборах с россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что западные политики и финансисты всеми силами пытаются изыскать средства для помощи Украине.

Так, Макфол предложил ввести дополнительный визовый сбор. Его планируется собирать с граждан РФ, желающих получить визу для тура в «свободную страну». Полученные от реализации идеи средства направят Киеву.

В США предложили налог на въезд для россиян

Мария Захарова напомнила дипломату об американских бомбардировках Ирака и Сербии. При этом она поинтересовалась, когда правительство США собирается ввести подобные специальные сборы для восстановления этих стран.

Дипломат предположила, что такая инициатива если и будет когда-нибудь внесена, то не ранее, чем пройдут выборы в Конгресс.

Политика,Майкл Макфол,Мария Захарова,МИД России,
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