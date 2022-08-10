В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с лидером Мали

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1 час назад

Путин обсудил с лидером Мали возможные поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ

ТАСС

Россия и Мали активизируют практическое сотрудничество для поставок российского продовольствия, удобрений и топлива в эту страну. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Мали Ассими Гоиты.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива. Условлено, что соответствующие российские и малийские ведомства активизируют практическое сотрудничество", - говорится, в частности, в сообщении Кремля.

Лидеры РФ и Мали позитивно оценили сотрудничество во внешней политике. "Выражено удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН", - говорится в сообщении.

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При этом Путин выразил надежду, что планируемое проведение саммита Россия - Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге будет способствовать укреплению традиционно дружественных связей России со всеми государствами Африканского континента.

Лидер Мали рассказал Путину о борьбе с террористами в этой стране. "Ассими Гоита дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками", - говорится в сообщении.

Президент Мали поблагодарил Путина за разноплановую поддержку. "Ассими Гоита выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ООН,
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