В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций

Вечерняя Москва

По окончании июля против России было введено 1160 экономических санкций со стороны стран Запада. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду, 10 августа.

Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций
Фото:  Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

— Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 77 процентов иностранных компаний не стали уходить с российского рынка, несмотря на введенные рядом стран Запада санкции. Он добавил, что санкционная политика западных стран привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.

Бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что экономическая война, которую Запад развязал против России, оказала противоположный эффект. По его мнению, США и европейские страны «выстрелили себе в ногу».

3 августа российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что очередные санкции Соединенных Штатов против России еще больше расшатывают глобальные рынки, которые и без того страдают от нарушений цепочек поставок. Он отметил, что такое «усердие» Вашингтона только дополнительно расшатывает мировые рынки.

Политика,Майкл Хадсон,Сергей Кириенко,Анатолий Антонов,Вячеслав Володин,Администрация Президента РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители