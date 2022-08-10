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1 час назад

«Дорогая Жан-Пьер»: Захарова обратилась к пресс-секретарю Белого дома

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале раскритиковала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за отказ комментировать обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа.

По ее словам, Жан-Пьер 18 раз отказывалась комментировать обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Захарова выразила надежду, что Вашингтон точно так же будет реагировать на расследования в других странах.

«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дома дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили — это не Ваша компетенция», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Позднее он сообщил, что вернет определенные записи в архивы. При этом Жан-Пьер заявляла, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена о намерении провести обыски в доме Трампа.

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