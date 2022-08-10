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1 час назад

В Китае назвали главный козырь Путина против США

Мария Иванова

На параде в честь Дня ВМФ России президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время российская армия получит гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон». Как пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao, Путин «обнажил свой козырь против США».

В Китае назвали главный военный козырь Путина против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Baijiahao назвало «Циркон» «убийственным оружием», у которого нет аналогов в мире. Издание подчеркнуло, что ни у одной из стран сейчас нет систем обороны, способных перехватить развивающий скорость до девяти Махов «Циркон».

Baijiahao подчеркнуло, что отдельная причина беспокойства американцев - дальность полета «Циркона» более чем в тысячу километров: если бы подлодки РФ, оснащенные «Цирконами», оказались в 400 километрах от побережья США, они с легкостью «дотянулись» бы до Вашингтона.

Baijiahao отметило, что на такой удар ушло бы всего четыре минуты.

Первые официальные испытания «Циркона» состоялись в октябре 2021 года в Белом море. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Стрельбу признали успешной, было зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.

Дальность полета ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров, время полета – четыре с половиной минуты. «Циркон» достиг гиперзвуковой скорости в более чем восемь Махов.

Политика,Владимир Путин,
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