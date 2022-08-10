В Китае назвали главный военный козырь Путина против США

На параде в честь Дня ВМФ России президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время российская армия получит гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон». Как пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao, Путин «обнажил свой козырь против США».

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Baijiahao назвало «Циркон» «убийственным оружием», у которого нет аналогов в мире. Издание подчеркнуло, что ни у одной из стран сейчас нет систем обороны, способных перехватить развивающий скорость до девяти Махов «Циркон».

Baijiahao подчеркнуло, что отдельная причина беспокойства американцев - дальность полета «Циркона» более чем в тысячу километров: если бы подлодки РФ, оснащенные «Цирконами», оказались в 400 километрах от побережья США, они с легкостью «дотянулись» бы до Вашингтона.

Baijiahao отметило, что на такой удар ушло бы всего четыре минуты.

Первые официальные испытания «Циркона» состоялись в октябре 2021 года в Белом море. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Стрельбу признали успешной, было зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.