РФ высказалась о ситуации вокруг Тайваня

Российские власти считают ситуацию вокруг Тайваня - исключительно внутренним делом КНР. Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Китае Андрея Денисова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, Москва расценивает визит спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа, явной провокацией в соответствии с агрессивной политикой Вашингтона по сдерживанию КНР. Как отметил Денисов, принципиальная позиция России остаётся неизменной и заключается в том, что есть только один Китай, а правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай.

Посол подчеркнул, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Также он прокомментировал проходящие военные учения армии вокруг Тайваня. Российская сторона считает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива исключительно внутренним делом Китая, заявил Денисов.