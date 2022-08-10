РФ высказалась о ситуации вокруг Тайваня

Российские власти считают ситуацию вокруг Тайваня - исключительно внутренним делом КНР. Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в Китае Андрея Денисова.
По словам дипломата, Москва расценивает визит спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа, явной провокацией в соответствии с агрессивной политикой Вашингтона по сдерживанию КНР. Как отметил Денисов, принципиальная позиция России остаётся неизменной и заключается в том, что есть только один Китай, а правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай.
Посол подчеркнул, что Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Также он прокомментировал проходящие военные учения армии вокруг Тайваня. Российская сторона считает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива исключительно внутренним делом Китая, заявил Денисов.
КНР продолжит прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но не гарантирует отказ от использования силы. Как сообщает «Синьхуа», последний вариант стал бы крайним средством в ситуации, когда нет другого выбора.