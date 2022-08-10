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24 минуты назад

Полянский подтвердил запрос заседания Совбеза из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Елена Прошина

Москва запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны украинских властей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя постоянного представителя России при международной организации Дмитрия Полянского.

Полянский подтвердил запрос заседания Совбеза из-за ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

Заседание пройдет во второй половине дня 11 августа. По словам дипломата, данная тема заслуживает разговора с коллегами по Совбезу. Отмечается, что провокации со стороны Киева не должны скрываться от широкой общественности.

Цель обстрелов АЭС со стороны Украины было получение нового оружия от западных стран и привлечение внимания, сообщил ранее заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий.

По заявлению главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, для защиты станции будут усилены средства противовоздушной обороны.

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны националистов Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая будет касаться многих стран, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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