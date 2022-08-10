Полянский подтвердил запрос заседания Совбеза из-за ЗАЭС

Москва запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны украинских властей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя постоянного представителя России при международной организации Дмитрия Полянского.
Заседание пройдет во второй половине дня 11 августа. По словам дипломата, данная тема заслуживает разговора с коллегами по Совбезу. Отмечается, что провокации со стороны Киева не должны скрываться от широкой общественности.
Цель обстрелов АЭС со стороны Украины было получение нового оружия от западных стран и привлечение внимания, сообщил ранее заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий.
По заявлению главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, для защиты станции будут усилены средства противовоздушной обороны.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны националистов Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая будет касаться многих стран, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.