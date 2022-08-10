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21 минуту назад

Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом

Lenta.ruиещё 1

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации», бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом стали напряженными из-за противоположного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в интервью KP.RU.

Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, причиной ссоры стала критика Собчака экономических реформ 1990-х годов.

«Папа всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим», —сказала журналистка.

Собчак напомнила, что первый мэр Петербурга не был доволен начавшей «шоковой терапией» в 90-е.

«Он выступил с яркой критикой реформ 90-х, отчего поссорился и с ЕльцЕльциным, и с Чубайсом. Это был первый разлад между ними», — указала Собчак в интервью.

Ранее Чубайс назвал первого президента России Бориса Ельцина основателем российской государственности.

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