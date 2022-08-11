В Совфеде призвали преподать «недружественной» Болгарии урок

— Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось, — отметил сенатор в своем Telegram-канале.