В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России

RT на русскомиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в очередную попытку дискредитации России.

Захарова сочла церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах», — отметила Захарова.

По её словам, на мероприятии не были упомянуты США, а все речи сводились к «раздуванию» безосновательного тезиса об «угрозе» со стороны России.

Как добавила Захарова, «тем более неуместным было цитирование в воззвании, оглашённом на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Политика,Мария Захарова,Лев Толстой,Сергей Лавров,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители