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57 минут назад

Захарова указала на лицемерие японских властей после траурной церемонии в Хиросиме

Вечерняя Москваиещё 6

Траурная церемония в японском городе Хиросима по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки превратилась в попытку дискредитации России. Об этом во вторник, 9 августа, заявила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова обвинила Японию в дискредитации РФ
Фото: МИД РФМИД РФ

По словам представителя российской дипломатии, организаторы траурного мероприятия попытались предать забвению память жертв трагических событий середины прошлого века, пишет ФАН.

Захарова заметила, что истинные виновники страшнейшей трагедии в истории японского народа — США — даже не были упомянуты в ходе мероприятия, тогда как все речи выступающих «бессовестно сводились» к якобы имеющей место «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил сделать 6 и 9 августа (даты сброса американских атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаке) днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан.

В ходе траурной церемонии в Хиросиме 6 августа мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

Политика,Мария Захарова,Лев Толстой,Вячеслав Володин,МИД России,Госдума,
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