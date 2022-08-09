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39 минут назад

Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков

Елена Прошина

В Минске умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков. Об этом в своём Telegram-канале сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николаю Слюнькову было 94 года. C 1983 по 1987 год он был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси, затем секретарём ЦК КПСС. Позже он стал народным депутатом, а в 1990 вышел на пенсию и жил в Минске. Он являлся лауреатом Госпремии СССР и Героем Социалистического труда. После развала СССР Слюньков почти не давал интервью.

Напомним, что ранее стало известно о смерти участника первого в мире группового полета космических кораблей Анатолия Филипченко. Космонавту было 95 лет.

Политика,КПСС,
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