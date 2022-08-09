Умер бывший глава Советской Белоруссии Николай Слюньков

Николаю Слюнькову было 94 года. C 1983 по 1987 год он был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси, затем секретарём ЦК КПСС. Позже он стал народным депутатом, а в 1990 вышел на пенсию и жил в Минске. Он являлся лауреатом Госпремии СССР и Героем Социалистического труда. После развала СССР Слюньков почти не давал интервью.