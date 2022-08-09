Путин рассказал о побеждающем силы тьмы свете

Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича - пример большого искусства, оно прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры этой композиции.

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Глава государства обратил внимание, что сегодня, спустя многие десятилетия, "Ленинградская" симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них - горечь потерь и радость победы, любовь к родине и готовность ее защищать.

Видео дня

"И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы", - подчеркнул Путин.

Гимн мужеству

Как считает российский президент, седьмая симфония - одна из вершин мировой культуры, уникальная по содержанию и выразительности, легендарная историей своего создания, тем величайшим влиянием, которое она оказывает на чувства, надежды и судьбы людей.

"Ровно 80 лет назад - 9 августа 1942 года - состоялась самая главная премьера этого гениального произведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде", - заметил он.

Дата премьеры, напомнил Путин, была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но "их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал".

"И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей, ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны", - отдал дань произведению глава государства.

Прямая трансляция концерта потрясла мир, добавил Путин. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию.

"Ее музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное - поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости", - подвел итог президент.

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