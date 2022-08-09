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35 минут назад

Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе Крыма

Газета.Ruиещё 3

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в Крыму не проводится общая эвакуацию населения в Сакском районе на фоне взрыва на аэродроме.

Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе
Фото: кадр видеокадр видео

«Общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики», — написал он.

Ранее Аксенов сообщал, что выехал в Новофедоровку, откуда ранее поступали сообщения о взрывах.

Он также отмечал, что в районе аэродрома у города Саки ввели пятикилометровую зону оцепления для безопасности местных жителей. По словам Аксенова, на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санавиация.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев заявляли о том, что у военного аэродрома на западе Крыма произошли взрывы. По данным свидетелей, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбило стекла. На место выехали сотрудники экстренных служб. Власти попросили граждан дождаться официальной информации.

Политика,Сергей Аксенов,
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