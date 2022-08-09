Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в Крыму не проводится общая эвакуацию населения в Сакском районе на фоне взрыва на аэродроме.
«Общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики», — написал он.
Ранее Аксенов сообщал, что выехал в Новофедоровку, откуда ранее поступали сообщения о взрывах.
Он также отмечал, что в районе аэродрома у города Саки ввели пятикилометровую зону оцепления для безопасности местных жителей. По словам Аксенова, на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санавиация.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев заявляли о том, что у военного аэродрома на западе Крыма произошли взрывы. По данным свидетелей, в поселке и расположенном поблизости городе Саки в домах выбило стекла. На место выехали сотрудники экстренных служб. Власти попросили граждан дождаться официальной информации.