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9 минут назад

В МИД России сообщили о блокировке аккаунта в Twitter

Lenta.ru

Социальная сеть Twitter на семь дней заблокировала аккаунт Министерства иностранных дел России, в котором ведомство публикует сообщения на английском языке. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД России сообщили о блокировке аккаунта в Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, соцсеть ограничила доступ к аккаунту в ночь на 5 августа.

«Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта ИгорИгоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», — уточнила дипломат, добавив, что таким образом администрация платформы отреагировала на пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным сервисам

«Сомнительно, что "Твиттер" обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Минобороны заподозрило Пентагон в cокрытии разработок биооружия на Украине. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, компания «Лабиринт Украина» и американское агентство по международному развитию USAID были участниками военно-биологической программы США, Пентагон использовал их, чтобы отвести подозрения.

Политика,Игорь Кириллов,Мария Захарова,МИД России,Роскомнадзор,Пентагон,
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