Президент РФ Владимир Путин призвал «не запихивать под ковер» проблему алкоголизма в моногородах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Путин отметил, что в регионе 11 моногородов и четыре из них требуют, «чтобы ими занимались на постоянной основе».

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», - заявил президент.

Путин отметил, что в одиночку Соколову с этим не справиться, поэтому область должна обратиться за помощью к федеральным властям.

Осенью прошлого года в Минздраве сообщили, что за последние десять лет россияне уменьшили употребление алкоголя с 15 до 9,1 литра в пересчете на этанол.