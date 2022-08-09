Слуцкий посетил СИЗО под Еленовкой

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов посетил следственный изолятор в Волновахском районе, где содержатся пленные бойцы украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЛДПР.
"Леонид Эдуардович Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов посетил СИЗО-120 под Еленовкой, в Волновахском районе, где содержатся пленные азовцы", - говорится в сообщении.