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1 час назад

Слуцкий посетил СИЗО в Волновахском районе, где содержат пленных бойцов "Азова"

ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов посетил следственный изолятор в Волновахском районе, где содержатся пленные бойцы украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЛДПР.

Слуцкий посетил СИЗО под Еленовкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Леонид Эдуардович Слуцкий с группой иностранных журналистов и экспертов посетил СИЗО-120 под Еленовкой, в Волновахском районе, где содержатся пленные азовцы", - говорится в сообщении.

Политика,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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