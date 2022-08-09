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5 минут назад

«Нацистская хрень»: Медведев ответил на призыв Каллас лишить россиян виз

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нацистским призыв премьера Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу виз в ЕС россиянам. Об этом он написал в твиттере.

«Нацистская хрень»: Медведев ответил на призыв Каллас лишить россиян виз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал ввести санкции против всех россиян, запретив им въезд в западные страны на год. Его поддержала Каллас, она заявила, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».

«После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка», - так прокомментировал слова Каллас Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Он заявил, что хочет напомнить Каллас слова Феликса Дзержинского: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».

Комментируя призывы Зеленского, Медведев отметил, что в последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер.

Политика,Феликс Дзержинский,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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