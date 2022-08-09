В России отреагировали на новый призыв Зеленского к Западу

«Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — считает Чепа.

Депутат также отметил, что сейчас назревает явный кризис власти в Киеве.

«Есть внутренние проблемы и есть недовольство всем тем, что происходит. Поэтому он пытается предпринять новые действия, которые на его взгляд, смогут изменить ситуацию», — заключил собеседник RT.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Его слова приводит The Washington Post.

Политик назвал закрытие границ «самыми важными санкциями». По его словам, «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Он считает, что граждане России «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Зеленский добавил, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста.

«Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он.

Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

«Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — сказал он.

Политик назвал уже введенные антироссийские санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его.

После слов украинского лидера Медведев сравнил его с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером, подчеркнув, что у него не осталось вопросов о приверженности идей украинской власти.

«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» - написал Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского изолировать граждан России от Европейского союза и других стран Запада, назвав эту инициативу бесперспективной.

«Заявление достаточно говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональное в мышлении [Зеленского. — «Газета.Ru»] зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изоляции россиян или Российской Федерации не имеют перспектив. Душок у таких инициатив нехороший. Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются «наказать Россию», как они говорят, они уже платят за это по счетам. Рано или поздно эти страны начнут задавать вопросы, все ли правильно делает Зеленский. Украинская сторона должна в этом отдавать себе отчет», — прокомментировал Песков.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии въезда россиянам выдержано в духе идеологии национальной сегрегации. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости».

Зеленский в интервью Washington Post 9 августа призвал страны Запада закрыть россиянам въезд за рубеж в качестве ответной меры против спецоперации. По его словам, «россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

«Предложения о закрытии въезда россиянам абсолютно лишены логики и выдержаны как раз в духе реинкарнации идеологии национальной сегрегации», — сказал Слуцкий.

Он напомнил недавнее заявление Еврокомиссии о том, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

Слуцкий считает, что заявления Зеленского говорят о том, что он находится в «настоящей агонии». Все больше людей на Западе начинают «прозревать относительно фашисткой идеологии киевского режима», и недавний доклад Amnesty International стал тому подтверждением, отметил парламентарий.

Зеленский предложил вселенскую гуманитарную катастрофу, когда попросил выдворить россиян из европейских стран. Подобные предложения свидетельствуют о том, что киевская власть агонизирует – на фронте полный провал, осталась одна демагогия, заявил дипломат Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже сравнил украинского лидера с Гитлером, а Корчмарь считает, что популистское заявление Зеленского исполнить невозможно.

«Это противоречит всем международным нормам и выглядит кощунственно по отношению к людям. Зеленский предлагает вселенскую гуманитарную катастрофу. Не принято такое в практике. Непродуманный политический выпад. Его может послушаться, допустим, Польша, а больше… да это невозможно. Когда уже нечего предпринимать, сказать, то делаются такие отчаянные попытки.



Это свидетельствует о том, что киевская власть агонизирует. На фронтах у них полный провал по всем направлениям. Остались демагогия и пропаганда, ложные вбросы о том, что они победят. Такие предложения Зеленского - признак того, что дела у них очень плохи и они хотят, чтобы Запад еще больше обострил отношения с Россией», - сказал Корчмарь.

Ранее западные СМИ сообщили, что россиянам запретили посещать Венсенский замок во Франции. В замке хранятся архивы местного военного ведомства — центра Исторической службы защиты, это и стало причиной запрета.

«Уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно.

«Нам остается только приветствовать заявление Зеленского. Теперь он должен показать пример Западу и выслать с Украины всех бывших и нынешних граждан России. Например, Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и других. А также Марка Фейгина, Аркадия Бабченко и всех тех, кого в России ожидает следствие. Я так понимаю, Зеленский именно к этому призывает», – с иронией сказал политолог и историк Владимир Корнилов, который долгое время проживал в Киеве.



«Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что «спасибо» им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. «Бьют не по морде, а по паспорту», что называется», – подчеркнул собеседник.



«В этой связи те, кто сбежал из России, думая, что на Западе их примут за своих, получили урок. И спасибо Зеленскому, что он их об этом предупредил», – отметил он.

Между тем историк не согласился с мнением Дмитрия Медведева о том, что «последний раз такие идеи высказывал Адольф Гитлер», имея в виду желание Зеленского «призвать к ответу все население России». По словам Корнилова, подобные идеи постоянно озвучивают на Западе.

«Президент США Джо Байден говорит: наши санкции не направлены против русского народа, а только против олигархов и «окружения Путина». И первое, что они сделали, – закрыли «Макдональдс» в России. Это, по их мнению, должно стать болезненным ударом по олигархам?!» – удивляется эксперт.



«То, что делает Запад, – это полноценная война со всем русским. Например, на юную 19-летнюю теннисистку из Великобритании Эмму Радукану сейчас все набросились за то, что она посмела взять себе тренером гражданина России Дмитрия Турсунова. Теперь ее проклинают, вынуждают отказаться от тренера или же публично объявить несогласие с политикой Путина. И это все лишь потому, что он русский», – отметил собеседник.



«Это этническая, расовая ненависть. Ее выражает весь Запад, а украинский президент просто продолжает этот тренд, просто не так умело ввиду собственной глупости», – заключил Корнилов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Об этом она написала в Twitter.

Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Она призвала полностью прекратить туризм из России.

Wikipedia

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

В интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всех россиян, запретив им въезд на Запад. Многие читатели газеты с ним не согласились и заявили, что сам Зеленский нарушает принципы демократии.

В этом интервью Зеленский заявил, что «самые важные санкции - это закрытие границ». По его мнению, россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Зеленский заявил, что все введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и полным запретом на покупку российских энергоносителей.

«Не согласен. Русские нормальные. <…> Запрещать русскую культуру тоже глупо. Это продиктовано ненавистью», - написал @MKrichewsky.



«Этот парень - марионетка, бегущая туда, куда хотят ее хозяева», - заявил @jhalak786



«… И он не расист?» - отметила @pooyanamir.



«Теперь он думает, что он выше всех, и мир должен следовать его приказам», - добавил @fear_less_BFG



«Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика» - написал @confusing_ideas.

Петиция о запрете въезжать в Украину россиянам в ближайшие 50 лет, зарегистрированная на сайте украинского президента, набрала 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства Владимир Зеленский.

Авторы петиции предложили запретить россиянам въезд в страну и не выдавать им визы «ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем». Уточняется, что вид на жительство можно давать только тем россиянам, кто принимал участие в военных действиях на стороне Украины.

Документ был зарегистрирован 23 мая.

С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Казани. В МИД Украины уточнили, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны.